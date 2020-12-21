Южно-Сахалинск, , 03:31 — REGNUM На Дальнем Востоке стартовал конкурс, по итогам которого будет определено название новой единой региональной авиакомпании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Жителям Дальнего Востока предлагается самим придумать название для нового авиаперевозчика или выбрать из предложенных. Голосование проводится на странице aviadv.ru. В первые часы после старта конкурса лидировало название авиакомпании, на базе которой создаётся новая, «Аврора» — за него проголосовали 100 человек.

«Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием», — сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Среди жителей Дальнего Востока, принявших участие в конкурсе, разыграют сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами ДФО. Итоги станут известны 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, единую дальневосточную авиакомпанию создадут до конца 2020 года на базе «Авроры». В наблюдательный совет войдут главы всех дальневосточных регионов и представители правительства РФ. На прошедшем 17 декабря заседании совета директоров ПАО «Аэрофлот» было принято решение о продаже 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора».