Шанхай, Китай, , 02:52 — REGNUM Шанхай открыл первый Дом Роналда Макдоналда в одном из местных госпиталей для предоставления временного жилья для людей, страдающих от серьезных болезней и их родителям, испытывающим финансовые трудности, сообщает агентство Синьхуа.

Дом Рональда Макдональда площадью более 750 кв. метров в Шанхайском детском медицинском центре предлагает 12 семейных номеров с ванными комнатами, кроватями и письменными столами, а также общие зоны для приготовления пищи, стирки, приема пищи и отдыха.

Финансируемый специальным проектом Фонда China Soong Ching Ling, некоммерческий приют, инициированный фондом Mcdonald's China, принимает детей до 18 лет из бедных семей, которые проходят лечение в медицинском центре.

Основанная в 1974 году программа «Дом Рональда Макдональда» часто подразумевает создание рядом с лучшими детскими больницами специальных убежищ и позволяет родителям, находящимся вдали от дома, оставаться рядом со своим госпитализированным ребенком и пользоваться домашним комфортом без затрат на гостиницу и питание, утверждают организаторы благотворительного проекта.

В настоящее время на материковой части Китая есть два Дома Рональда Макдональда, включая один в Шанхае, и другой — в центральной китайской провинции Хунань.