Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Правительство Швеции установит запрет на въезд из Великобритании из-за обнаруженной британскими властями мутации коронавируса SARS-CoV-2. Как передает телеканал SVT, решение правительства Швеции будет объявлено 21 декабря.

Таким образом, Швеция станет еще одной страной Евросоюза, которая прекратит международное сообщение с Великобританией. Данное решение подтвердил в разговоре с журналистами SVT министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

«Мы готовим решение о запрете на въезд из Великобритании. Оно должно вступить в силу как можно скорее», — заявил министр.

Ранее на прошедших выходных о прекращении международного сообщения с Великобританией заявили такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Австрия и Италия. Другие страны также рассматривают возможность введения аналогичного запрета.

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