Тяньцзинь, Китай, , 01:49 — REGNUM Семинар по вопросу о правах человека прошел в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

В семинаре, прошедшем 19 декабря посредством видеоконференцсвязи, приняли участие 50 экспертов и учены из институтов, занимающихся правами человека по всей стране. Мероприятие было совместно организовано Китайский обществом по изучению прав человека, а также исследовательским центром прав человека при тяньцзиньском Университете Нанькай.

Время проведение мероприятие совпало с 10-й годовщиной публикации доклада о развитии прав человека в Китае или ежегодной синей книги о правах человека. Вице-президент Китайского общества изучения прав человека Ли Цзюжу заметил, что выпуск книги сыграл важную роль в ознакомлении мира с ситуацией по правам человека в Китае.

«Китайская концепция построения сообщества единого будущего для всего человечества была включена в резолюцию Совета ООН по правам человека. Это важный знак касательно усилий, предпринимаемых Китаем в сфере развития международного управления правами человека и дискурсивной системы», — отметил профессор Пекинского университета Ло Яньхуа.

Впервые выпущенная в 2011 году ежегодная синяя книга по правам человека посвящена последним событиям и перспективам развития правозащитной деятельности в Китае.