Тяньцзинь, Китай, 21 декабря 2020, 01:49 — REGNUM Семинар по вопросу о правах человека прошел в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.
В семинаре, прошедшем 19 декабря посредством видеоконференцсвязи, приняли участие 50 экспертов и учены из институтов, занимающихся правами человека по всей стране. Мероприятие было совместно организовано Китайский обществом по изучению прав человека, а также исследовательским центром прав человека при тяньцзиньском Университете Нанькай.
Время проведение мероприятие совпало с 10-й годовщиной публикации доклада о развитии прав человека в Китае или ежегодной синей книги о правах человека. Вице-президент Китайского общества изучения прав человека Ли Цзюжу заметил, что выпуск книги сыграл важную роль в ознакомлении мира с ситуацией по правам человека в Китае.
Впервые выпущенная в 2011 году ежегодная синяя книга по правам человека посвящена последним событиям и перспективам развития правозащитной деятельности в Китае.