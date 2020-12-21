Пекин, , 01:40 — REGNUM Скоростные поезда-пули «Фусин» нового типа, способные разгоняться до 250 км/ч, будут запущены в эксплуатацию на ряде железнодорожных линий Китая, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Как отметили в компании China State Railway Group Co., Ltd., поезда-пули модели CR300, который пополнят семейство поездов «Фусин», которые смогут достигать скоростей от 160 до 360 км/ч, будут запущены в эксплуатацию между городами Ханчжоу и Шэньчжэнь, Ляньюньган и Чжэньцзян, Гуйян и Гуанчжоу среди прочих.

Таким образом, Китай осуществляет еще один важный шаг на пути развития железных дорого, что говорит о том, что страна продолжает наращивать глобальное лидерство в сфере технологий скоростных пассажирских перевозок, добавили в компании.

На текущий момент поезда-пули «Фусин» суммарно без происшествий прошли 836 мл км по территории Китая, перевезя в общей сложности 827 млн пассажиров. Ожидается, что поезда «Фусин» будут эксплуатироваться всеми регионами Китая уже с 2021 года.