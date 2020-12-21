Никосия, , 01:36 — REGNUM Карантин сроком на 14 дней введён на Кипре для всех прибывающих из Великобритании. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения государства.

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Поясняется, что в интересах общественного здравоохранения и в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, все пассажиры, прибывающие из Великобритании в аэропорты Ларнаки и Пафоса обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, либо десятидневный при условии отрицательного результата ПЦР-тестирования.

Постановление правительства вступит в силу с 06:00 (07:00 мск) 21 декабря и будет действовать до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация от научного сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии границ и приостановлении авиасообщения Саудовской Аравией в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

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