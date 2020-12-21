Гуанчжоу, Китай, , 01:33 — REGNUM Китай приступил к строительству беспилотного «умного» исследовательского материнского корабля, который должен принять участие в морских учениях с участием дронов-беспилотников и беспилотных подводных и надводных аппаратов, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Ожидается, что корабль будет готов уже в 2022 году, сообщил главный ученый команды специалистов по беспилотному оборудованию при Южной морской научно-технической лаборатории в Гуандуне.

«Это будет первый китайский исследовательский корабль, который сможет управляться удаленно и осуществлять навигацию автономно, а также первым материнским кораблем, который сможет обеспечивать координацию между различными беспилотными системами в воздухе, на воду и под водой», — заявил главный конструктор компании CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Co. Ltd. Фань Лэй.

Корабль будет базироваться на интеллектуальной мобильной океанской стереосистеме наблюдения (IMOS), которую Южная морская научно-техническая лаборатория в Гуандуне начала разрабатывать еще в 2019 году.

По мнению экспертов, IMOS может служить инструментом для предотвращения и смягчения последствий морских катастроф, точного картографирования подводных лодок, мониторинга морской среды и обслуживания морских ветроэлектростанций.