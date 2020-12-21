Пекин, , 01:26 — REGNUM В Китае по данным на конец 2019 года насчитывалось 474 природных заповедника, сообщили 20 декабря в Министерстве природных ресурсов КНР.

Суммарная площадь заповедников составляет около миллиона квадратных километров или 10,4% от общей площади суши Китая. За время 13-й Пятилетки (2016−2020) Китай создал 46 новых природных заповедников в стремлении к улучшению качества защиты водных ресурсов, почвы и биологического разнообразия.

Китай также создал более 700 охраняемых природных территорий за указанный период, увеличив их суммарное количество до 11 800. Напомним, в 1956 году Китай объявил гору Динхушань, расположенную в провинции Гуандун на юге страны, своим первым природным заповедником защиты лесов.