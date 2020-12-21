Шэньян, Китай, , 01:21 — REGNUM В двух образцах замороженной импортной рыбы, прибывшей в столицу провинции Ляонин город Шэньян на северо-западе Китая, был обнаружен новый коронавирус, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

В центре по контролю и профилактике заболеваний города сообщили, что инфицированная рыба была найдена в рамках очередной инспекции продуктов холодовой цепи. Рыба пришла в города из Индии.

Власти опечатали импортный товар и продезинфицировали все помещения и склады, где она хранилась и транспортные средства, на которыми она была доставлена. Все, кто контактировал с рыбой были проверены на COVID-19 и помещены на карантин.

Китай активизировал меры по пресечению распространения COVID-19 через продукты питания, включая продукты Холодовой цепи. В середине ноября текущего года Министерство транспорта КНР опубликовало руководство по предотвращению передачи COVID-19 через продукты, импортируемые автодорогами и водными путями.