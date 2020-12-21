Эр-Рияд, , 00:58 — REGNUM Въезд в страну через наземную и морскую границу, а также приостановка международного авиасообщения объявлена в Саудовской Аравии. Об этом 20 декабря сообщает агентство SPA со ссылкой на МВД королевства.

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Запрет введён по рекомендации минздрава страны в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Власти королевства приостановили все международные авиарейсы, за исключением экстренных случаев, на одну неделю. Также на неделю временно закрываются все въезды через морские и сухопутные границы. В МВД страны отметили, что запрет может быть продлён через неделю.

При этом всем прибывшим в королевство из стран, где выявлено распространение нового штамма коронавируса, предписывается в обязательном порядке соблюдать домашний карантин в течение 14 дней. Всем, посещавшим другие страны в течение трёх последних месяцев, будет необходимо пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании, после чего в Лондоне и ряде регионов страны был объявлен жёсткий карантин.

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