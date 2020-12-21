Москва, , 08:19 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции о том, что к 2030 году доля людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума, может снизиться с 13,5 сегодняшних процентов до 6,5%, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

"Почему вообще в России должны быть бедные и нищие? Самая богатая природными ресурсами страна!» — задаётся вопросом пользователь Геннадий.

Отдельные пользователи предложили поразмыслить над определением «бедность». Они сомневаются, что то количество граждан, которые находятся в статистике как бедные, не являются попросту нищими.

«Ну, смотря что понимать под словом «бедность». У артистов заработок уменьшился — это «бедность», олигарх ещё одну яхту не купит — «бедность», а у простого народа нет денег на одежду и еду. Это уже нищета получается», — пишет пользователь Инна.

Ряд пользователей заявил о том, что реальное количество бедных слоёв населения в России намного выше официальной статистики. По мнению людей, множество граждан страны ведут образ жизни на грани нищеты.

«Все пенсионеры с пенсией до 15 000 — это нищие! Все работающие с зарплатой до 30 000 — нищие! Это 2/3 населения страны! Работаю в бюджетной организации. У нас так — директора и замы от 60 000 до 100 000 зарплата, главбух, нач. отдела — 40 000—70 000, основные работники от 18 000 до 30 000, техработники и малоквалифицированные — 13 000— 4 000. Некоторые даже на полставки — 5300. И во всей стране так!» — поделился Иван И.

Некоторые комментаторы отметили, что прогноз президента станет явью только в том случае, если уже сейчас прилагать к его осуществлению серьёзные шаги. На данный момент граждане не видят очевидных подвижек со стороны власти в этом направлении.

«Чтобы через 10 лет достичь таких результатов, надо уже сегодня что-то реально делать шаг за шагом. Либо изменять направления денежных потоков куда следует. Либо обеспечить доступность ритуальных услуг всем слоям населения. Тут третьего пути «на авось» просто не существует», — считает пользователь под псевдонимом «Вон оно как».

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что к 2030 году доля людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума, может снизиться с 13,5 сегодняшних процентов до 6,5%.