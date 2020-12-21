Москва, , 00:12 — REGNUM Заявление представителей МВД Белоруссии о том, что в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали около сотни участников акции протеста, вызвало реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие комментаторы отметили, что протесты в Белоруссии уже не выглядят, как инструмент для свержения руководителя республики Александра Лукашенко. Они отметили, что после того, как глава страны получил «поддержку» со стороны президента России Владимира Путина вопросы о его свержении прекратились.

«Пока у Лукашенко есть поддержка России и Путина, никто и никогда его не свергнет», — пришёл к выводу Сергей И.

Ряд пользователь призвали руководство Белоруссии вести более жёсткую политику в отношении протестующих. По их мнению, данных людей необходимо лишать гражданства страны и выдворять за её пределы.

«Всех, кого задерживают, надо лишать гражданства Белоруссии и сразу выдворять за пределы страны в рабство полякам на плантации! Там они быстро запоют другую песню! Слава Лукашенко — патриоту своей страны!», — поделился Андре Р.

Другие же указали на то, что подобные разгоны протестных демонстраций не позволяют республике перейти в мирное и конструктивное русло. Они считают, что власти Белоруссии сами «подогревают» протестную активность в государстве.

«Дубинками кризисы не лечат! И есть старинная мудрость: «Кто сеет привилегии, тот пожинает революции», — пишет Юрий К.

Напомним, 20 декабря представители МВД Белоруссии заявили о том, что в Минске задержали около сотни участников акции протеста.