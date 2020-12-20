Анкара, , 23:23 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 20 316 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 20 декабря министерство здравоохранения страны.

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В сообщении говорится, что общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в стране превысило 2 млн человек.

Сообщается также, что за минувшие 24 часа в больницах страны скончались ещё 246 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 18 097.

Напомним, днем ранее в минздраве Турции сообщали о более 22 тыс. выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

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