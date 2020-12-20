Рим, , 23:17 — REGNUM В Италии выявлен случай заражения новым штаммом коронавируса, сообщает 20 декабря министерство здравоохранения республики.

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"Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя «Челио», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент недавно прибыл из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.