Минск, , 23:11 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 участников несанкционированных акций протеста, которые недовольны итогами президентских выборов. Информация опубликована 20 декабря на сайте правозащитного центра «Весна».

В списке правозащитной организации на данный момент числятся 152 фамилии задержанных.

Отмечается, что в городе Минске были задержаны большинство участников протестных акций. Также сообщается о задержаниях в Гродно, Новополоцке, Витебске, Бресте, Боровлянах.

Ранее сообщалось о задержании более 140 участников протеста в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами, прошли в Минске и других городах страны 20 декабря.

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