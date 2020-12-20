Таллин, , 22:52 — REGNUM Эстония приняла решение приостановить до конца 2020 года авиасообщение с Великобританией в связи с распространением нового штамма коронавируса в Соединённом Королевстве. Об этом 20 декабря сообщает пресс-службе эстонского правительства.

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"Правительство Эстонии согласилось с необходимостью принять меры предосторожности и вместе с другими странами временно приостановить авиасообщение с Великобританией до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято после того, как в Соединённом Королевстве сообщили о новом, более заразном штамме коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.

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