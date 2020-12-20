Москва, , 22:04 — REGNUM Очередную колонну с беженцами, возвращающимися с территории Армении в свои дома в Нагорном Карабахе, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в воскресенье, 20 декабря, пресс-служба Минобороны РФ.

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«Сегодня доставлено 316 человек автобусами из Еревана в Степанакерт», — говорится в сообщении оборонного ведомств.

Отмечается, что в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции осуществлялось движение автобусов с беженцами.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря российские военные из состава миротворческой группировки сопроводили автоколонну военных Азербайджана на территории Нагорного Карабаха.

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