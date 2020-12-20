Кишинёв, , 21:03 — REGNUM Более 600 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Молдавии. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 629 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло до 135 207.

Также уточняется, что на данный момент в стране вылечились от нового заболевания 118 635 пациентов. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов в Молдавии от COVID-19 в настоящее время составляет 2752.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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