20 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 21:19 — REGNUM На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 18 декабря спустили на воду самодвижущуюся арктическую платформу проекта 00903 «Северный полюс». Ее заказчик — Росгидромет, а эксплуатировать платформу будет Арктический и антарктический НИИ Росгидромета.

Спуск на воду ледовой самоходной платформы «Северный полюс» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге

Судно продолжит исследования Арктики, начатые дрейфующими станциями «Северный полюс» в 1937 году. Тогда экспедиция во главе с Иваном Папаниным была высажена с самолетов, впервые в истории осуществивших посадку на Северном полюсе. Станция исследовала движение льдов, течения, погоду — об этом писали газеты, книги, вещали радиостанции. Во многом станция была имиджевым проектом, доказывающим превосходство социалистического строя над остальным миром. Каждый инфоповод с «Северного полюса» разносимый прессой, укреплял силы социализма во всем мире.

Надо ли это было? С точки зрения национальных интересов страны — конечно надо. Не меньшее значение имели и антифашистские смыслы достижений СССР в Ледовитом океане. На календаре был 1937 год, Гитлер наступал, Вторая мировая война с лета 1937 года фактически началась в Китае.

Андрей Почтарев, Людмила Горбунова, историки авиации: «…21 мая, когда погода временно улучшилась, головной самолет экспедиции Н-170, пилотируемый Водопьяновым, с «папанинцами»…и С. Шмидтом (всего 13 человек) смог вылететь с о. Рудольфа на Северный полюс».

Станция «Северный полюс — 1» была высажена с самолетов 21 мая 1937 года. На фото летчик Михаил Водопьянов и начальник станции Иван Папанин

Е. К. Федоров, один из «папанинцев»: «Водопьянов …внимательно вглядывается в ледяную поверхность. Минут через десять находит подходящую льдину… Вниз, кувыркаясь, летит дымовая шашка — шлейф дыма указывает направление ветра. Идем на посадку… лыжи коснулись поверхности. Бежим, резко накренясь и вздрагивая на неровностях. Сзади раздается хлопок парашюта. Они надулся и тормошит самолет — это изобретение Водопьянова…»

Т. Т. Спирин, штурман экспедиции: «Первые минуты на льду Северного полюса незабываемы. Выскочив из корабля, я прежде всего инстинктивно несколько раз ударил ногой по льду, как бы испытывая его на прочность…»

…Неожиданно выяснилось, что при посадке перегорел унформер радиопередатчика, и связь с о. Рудольфа оказалась прерванной… И только через 10 часов после посадки Н-170 на Северном полюсе… от него пришла четкая и полная «весточка»… О. Ю. Шмидт смог передать в Москву… радиограмму № 1: «Москва, Главсевморпути, Янсону… Льдина вполне годится для научной станции. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом… Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части задания. Начальник экспедиции Шмидт…» В ответной телеграмме… Сталин и члены Политбюро ЦК ВКП (б) писали: «…Мы уверены, что героические зимовщики, остающиеся на Северном полюсе, с честью выполнили порученную им задачу по изучению Северного полюса» (1).

Иван Папанин, начальник станции «Северный полюс»:

«21 мая (1937 г.). В одиннадцать часов тридцать пять минут утра четырехмоторный воздушный корабль Н-170 совершил посадку в районе Северного полюса… Сразу же начали устанавливать нашу экспедиционную радиостанцию…» (2).

До 1991 года в Арктике отработали 30 экспедиций, иногда по две одновременно. В отличие от 1930-х имиджевые цели отступили, остались научные и научные двойного назначения. А с потерей СССР в 1991 году стало не до того и другого — рушились более важные проекты. Возник перерыв, и исследования возобновились в 2003 году высадкой на лед станции «Северный полюс — 32». Но в 2015 году станция «Северный полюс —2015» стала последней — находить многолетние льдины более двух-трех метров толщиной становилось все тяжелее, а рейсы атомных ледоколов — все дороже. Ненадежность льдин не была приметой начала XXI века — станция «Северный полюс — 1» завершилась из-за разрушения ледового поля.

Главной проблемой ледовых станций «Северный полюс» было таяние льдин. ЛСП «Северный полюс» не тает

Иван Папанин, начальник станции «Северный полюс»:

«1 февраля (1938 г.) …мы дрейфуем все дальше и дальше к югу. Наш «жилой дворец», несмотря на всю его привлекательность, уже не пользуется нашим доверием: того и гляди льдина под нами разойдется… Сомнений больше нет: льдина треснула под палаткой…

2 февраля. В полдень мы обозревали окрестности. Осмотр не дал ничего утешительного: всюду, насколько хватало глаз, мы видели битый лед; на нашем обломке мы обнаружили новые трещины… Теперь здесь не смог бы совершить посадку даже легкий учебный самолет…

Вечером получили из Москвы телеграмму: «Ваша телеграмма доложена правительству. Все восхищены Вашим мужеством… «Мурманцу» поручено обязательно пробиться к вам. Срочно готовится «Ермак»… Шмидт».

8 февраля. Женя… ясно различил впереди трех медведей… Наши винтовки, как всегда, стояли заряженными у входа… несколькими выстрелами я убил всех трех медведей…» (3).

С 2012 года обсуждалась постройка самодвижущейся ледостойкой платформы (ЛСП), которая дойдет до точки в Северном Ледовитом океане и начнет свой дрейф во льдах. Контракт на строительство подписан в апреле 2018 года, судно заложено 10 апреля 2019 года. Длина платформы составляет 83 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение более 10 тысяч тонн, мощность двигателя — 4,2 мегаватта, скорость до 10 узлов. Экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека. ЛСП обеспечит комфортные условия при температурах до минус 50 и влажности до 85%. На борту будут работать 15 научных лабораторий — геологических, акустических, геофизических и океанографических. Автономность платформы около трех лет.

На момент спуска на воду «Северный полюс» имеет готовность в 61 процент. Окончание строительства запланировано на 2022 год. Срок эксплуатации по проекту — 25 лет. Вероятно, главным направлением станут геофизические исследования полезных ископаемых на шельфе Северного Ледовитого океана и по изменению климата. Платформа имеет и символическое значение — Россия вернулась в лидеры в Арктике и в науке.

Основным назначением в 1937 году и одним из направлений исследований ЛСП «Северный полюс» будет исследование климата

Иван Папанин, начальник станции «Северный полюс — 1»:

«17 февраля (1938 г.). Лежали в спальных мешках, обсуждая итоги нашего дрейфа… изучение движения льдов, покрывающих поверхность Северного Ледовитого океана… Петр Петрович установил, что глубина моря в этих местах достигает тысячи четырехсот двадцати метров… Исследования показали, что атлантическая вода, проникающая в Северный Ледовитый океан сквозь широкие ворота между Гренландией и Шпицбергеном, достигает полюса и распространяется в Центральном полярном бассейне…

18 февраля. Мы уверены, что результаты гидрологических работ нашей станции помогут ученым при составлении ледовых прогнозов… по нашим данным будет составлена также карта магнитных склонений пройденного нами района…

19 февраля. Я прощаюсь со льдиной, обхожу ее кругом… Идем на корабли. На снежном холме развевается флаг СССР… Флаг мы оставляем… Льдину я покидал последним…» (4).

Владимир Никитин, советник генерального директора «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) сообщил ИА REGNUM: «Северный полюс» — прорывной инновационный проект, объединивший многие отрасли промышленности. Сейчас много решений принимается по Арктике, о развитии Севморпути. А там растут проблемы с экологией, потеплением климата. Поэтому наука, исследования очень важны, и на помощь им пришло передовое техническое решение — дрейфующая самоходная станция. Ее можно поставить в один ряд с плавучей атомной станцией «Академик Ломоносов», ледоколами «Арктика», «Лидер». Я рад, что нашим судостроителям есть что показать миру в Арктике».

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