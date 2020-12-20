Курган, , 19:58 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 104 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зарегистрированы в Кургане, сообщает 20 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 107 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 20 декабря выявлено 10 934 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9550 человек, 143 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).