Женева, Швейцария, , 19:57 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 75 098 369 человек, за последние сутки на планете Земля зафиксировано более 795 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 20 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 256 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 680 339.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 700 846 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки.

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