Лондон, , 19:41 — REGNUM Более 35,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие 24 часа на территории Великобритании. Об этом 20 декабря свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании в результате этого стало составлять 2 040 147.

Также сообщается, что всего в стране от COVID-19 скончались более 67,4 тыс. пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 27 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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