Москва, , 19:14 — REGNUM Россия пока не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией на фоне выявленного в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса. Об этом 20 декабря сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил, что заразность нового штамма коронавируса на 70% выше, чем у первоначального штамма.

В связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 Джонсон ввёл в в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.