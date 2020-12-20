Тюмень, , 18:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 170 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 декабря коронавирусом заразились 21 584 человека. Выздоровели 20 233 человека, 179 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).