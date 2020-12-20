Москва, , 17:26 — REGNUM В Российской Федерации является управляемой ситуация с коронавирусной инфекцией, а эпидпроцесс протекает закономерно. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач, ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

Геннадий Онищенко AAT

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»Процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей… — сказал Онищенко. — То, что рост (числа выявленных случаев заражения коронавирусом — прим. ИА REGNUM) идет, он должен идти».

По его словам, о «некоторой управляемости этого процесса» можно говорить благодаря тем мерам, которые принимают в Москве.

Онищенко добавил, что при помощи массовой вакцинации, сохраняя при этом все существующие меры профилактики, можно управлять эпидситуацией.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили почти 29 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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