Оренбург, , 17:22 — REGNUM Сотрудники полиции Оренбургской области поймали подозреваемых в убийстве 24-летней давности. Задержания произвели в в Челябинской и Нижегородской областях при поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает региональное УМВД.

Эти граждане являются братьями. Они находились в федеральном розыске за убийство двоих граждан Казахстана. Преступление было совершено в Оренбурге в ноябре 1996 года. Задержанные уже доставлены в город.

Погибшими оказались мужчина 1970 года рождения и его сестра 1973 года рождения. Их тела нашли сотрудники уголовного розыска на берегу озера Микутка. Тела обгорели.