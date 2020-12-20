Москва, , 17:22 — REGNUM В России в 2021 году весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Исаак Левитан. Март. 1895

«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращённой программе, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков».

Он напомнил, что обычно весеннее потепление в российской столице наступает примерно 27 марта. При этом в 2021 году потепление и таяние снега произойдут раньше, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в январе 2021 года на территории России ожидается температура воздуха чуть выше климатической нормы.

По её словам, немного выше нормы температура воздуха будет в январе в Магаданской области, на востоке Якутии, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах, на крайнем юге Красноярского края, в Туве, а также на крайнем юге Иркутской области.

Читайте также: Вильфанд рассказал об аномальной толщине льда в Каспийском море