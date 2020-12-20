София, , 16:41 — REGNUM Власти США, которые не могут предложить альтернативу российским трубопроводам, не способны помешать завершению проектов «Северный поток — 2» и «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока»). Об этом заявила болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова газете «Труд».

По ее словам, для расширения экономического и политического влияния контроль над рынком энергетики очень важен, однако у Вашингтона нет соответствующих инструментов.

Болгарский политолог добавила, что США, которые не могут предложить альтернативу, бессильны в данном вопросе. Поэтому, добавила Дюлгерова, проект «Северный поток — 2» будет реализован.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что проект «Северный поток — 2» является выгодным для Германии и Европы.

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