Москва, , 16:08 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 20 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт «Домодедово» Andrey Belenko

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 13 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано шесть рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще один отменен.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в январе 2021 года на территории России ожидается температура воздуха чуть выше климатической нормы.

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