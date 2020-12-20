Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Почти 200 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 20 декабря сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 196 295 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 17,6 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 2571 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 316 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили почти 250 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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