София, , 16:11 — REGNUM В Болгарии 20 декабря сообщили, что за последние сутки в результате обследования 4213 образцов были выявлены 1002 носителя коронавируса. 1404 пациента излечились.

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Всего, как сообщает болгарское новостное агентство Dnevnik, с начала пандемии в стране с населением 7 миллионов человек было выявлено 191 029 носителей коронавируса, что в полтора раза выше, чем в Греции, где население составляет 10 миллионов человек.

За сутки в стране скончались 55 пациентов с COVID-19. Всего в Болгарии зарегистрирован 6551 летальный исход. 98 026 пациентов уже излечились. По меньшей мере 98 452 человека остаются носителями инфекции.

На стационарном лечении находятся 6640 человек, из них 536 — в отделении интенсивной терапии.

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