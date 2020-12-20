Москва, , 15:28 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что уже со следующей недели (с 21 декабря) начнут прививать против коронавируса граждан старше 60 лет. Об этом Мурашко заявил сегодня, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале"Россия-1».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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У Мурашко спросили, может ли с 21 декабря в России начаться вакцинация против коронавируса для людей старшего поколения. Министр ответил положительно.

«Да, мы надеемся на это», — сказал министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Глава Минздрава отметил, что в регионах надо вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом.

«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — сказал он.