Калуга, , 16:22 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Боровского района 1956 года рождения, житель Жиздринского района 1958 года рождения, житель Обнинска 1945 года рождения и житель Калуги 1938 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 145 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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