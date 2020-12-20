Калуга, , 16:21 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 166 человек за последние сутки, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 172 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 19 тыс. 176 человек, 1126 человек находятся на лечении, 17 тыс. 905 человек выздоровели, 145 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (216), в Обнинске (134), в Кировском районе (95) и в Козельском районе (91).

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