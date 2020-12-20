Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM О ряде решений, принятых Межведомственной комиссией (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана было объявлено в ходе селекторного совещания комиссии, которое провел премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщает 20 декабря пресс-служба правительства республики.

В ходе совещания было сказано, что в январе-феврале 2021 года на фоне роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией и ГРИППом имеется риск роста заболеваемости COVID-19.

В связи с этим в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года будет запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий включая новогодние утренники и корпоративы. До стабилизации эпидемиологической картины будут также усилены ограничительные меры на месторождении «Тенгиз». Кроме того принято решение о принятии мер по снижению цен в розничной сети (в среднем на 24%) на препараты, которые применяются в лечении COVID-19.

Вместе с тем в целях обеспечения качественного образования с третьей четверти было решено для учеников выпускных классов (9, 11, 12 классы) предусмотреть введение комбинированного обучения, при котором 70% предметов будет преподаваться в традиционном очном формате, остальные 30% — дистанционно. При этом будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Кроме того в целях восполнения потерь знаний школьников с третьей четверти решено во внеурочное время ввести индивидуальные консультации в группах не более пяти человек.

Для студентов первых курсов колледжей и вузов со второго семестра будет возобновлено комбинированное обучение.

Главам местных администраций (акимам) премьер-министр поручил в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе вводить ограничительные меры для стабилизации обстановки.