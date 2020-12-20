Москва, , 14:17 — REGNUM Вечером 21 декабря жители России смогут наблюдать Великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе. Об этом 20 декабря сообщил астроном из Крыма Александр Якушечкин.

Юпитер

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будут разделять всего 6 угловых минут», — приводит его слова РИА Новости.

Также астроном пояснил, что, к примеру, видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут и уточнил, что полным соединением планет в астрономии называют их полное визуальное сближение на небосводе, хотя фактически между небесными телами может быть громадное расстояние, и в данном случае между Юпитером и Сатурном будет расстояние около пяти астрономических единиц, то есть 750 млн км.

Кроме того, Якушечкин отметил, что в прошлый раз аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года (расстояние между планетами было 3,5 угловой минуты), а следующее будет 15 марта 2080 года.

В то же время он указал, что яркость Юпитера в момент астрономического события будет минус 1,9 звездной величины, Сатурна — плюс 0,8. При этом для широты Москвы заход Солнца 21 декабря произойдет в 15.57, а навигационные сумерки начнутся в 17:33. Наблюдать воссоединение Юпитера и Сатурна можно будет после 17:35, когда пара планет будет на высоте только пяти градусов над горизонтом и зайдет за горизонт в 18.30. Таким образом наблюдать данное явление можно будет только около получаса. В южных регионах России планеты будут находиться выше над горизонтом и их можно будет наблюдать на протяжении часа.

Помимо этого, астроном посоветовал наблюдать данное соединение с использованием оптического прибора и указал, что в телескоп можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна, а в бинокль, кроме ярких планет-гигантов, можно будет наблюдать наиболее крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европа. Также Якушечкин уточнил, что планеты нужно будет искать на юго-западе и добавил, что соединение планет произойдет в момент зимнего солнцестояния, 21 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщила, что телескоп ART-XC космической обсерватории «Спектр-РГ» завершил свой второй обзор всего неба.