Лондон, 20 декабря 2020, 14:09 — REGNUM Британцы массового покидают Лондон, чтобы не попасть под жесткие ограничения, которые власти вводят в столице Соединенного Королевства и близлежащих к городу районах из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня, 20 декабря, пишет газета Daily Mail.

Лондон во время режима самоизоляции весной 2020 года
Лондон во время режима самоизоляции весной 2020 года
(сс) David Bloomfield

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Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что на юго-востоке Англии, а также в Лондоне будут введены жесткие ограничения на перемещение граждан в связи с тяжелой ситуацией по коронавирусу. Гражданам предписано не покидать свои дома.

В итоге огромное число жителей Лондона поспешили покинуть город и близлежащие районы, чтобы не попасть под действие ограничений. На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки.

При этом ни о каком соблюдении социальной дистанции речи не идет — люди массово скапливаются в транспорте, вагоны поездов переполнены. Власти уже отменили несколько маршрутов.