Ереван, , 14:09 — REGNUM 652 носителя коронавирусной инфекции выявили в Армении в минувшие сутки, сообщили 20 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в Армении зарегистрировали 153 825 случая инфицирования коронавирусом.

132 532 ранее инфицированных выздоровели (601 человек за сутки), 2630 — умерли (14 человек за сутки). Лечение на данный момент получают 18 011 инфицированных.

За сутки в республике зарегистрировали еще два случая смерти среди пациентов, переболевших COVID-19, но умерших вследствие других заболеваний. В Армении зарегистрировали 652 подобных летальных исхода.

Напомним, в предыдущие сутки в Армении зарегистрировали 920 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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