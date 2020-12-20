Москва, , 13:53 — REGNUM Первый заместитель главы Общественной палаты России Александр Малькевич считает, что рязанскую журналистку Александру Безукладову следует наказать за обман президента Российской Федерации Владимира Путина на пресс-конференции. Об этом Малькевич написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Безукладова участвовала в пресс-конференции президента России Владимира Путина, прошедшей 17 декабря. Безукладова держала табличку «Я беременна» и на нее обратили внимание. Однако, когда она начала говорить, то призналась, что на самом деле не беременна, на что Путин отметил, что Безукладовал ввела всех в заблуждение. Но далее она попросила президента присвоить звание Героя России некоему чиновнику из Рязанской области, который якобы спасал людей (утверждалось о семерых спасенных) при взрыве боеприпасов на воинском складе. Далее оказалось, что этот чиновник — Игорь Греков — вице-губернатор Рязанской области. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.

Сразу после пресс-конференции стали выясняться подробности этого дела. Оказалось, что Безукладова — это директор издания «МК в Рязани», а её муж является крупным чиновником областной администрации, а тот самый Игорь Греков — начальник её мужа. При этом само издание «МК в Рязани» утверждало, что речь шла об одном спасенном при участии вице-губернатора Грекова. Детали этого «спасения» весьма туманны и никаких подтверждений, что Греков действительного кого-то спас от угрозы гибели нет. Безукладова же описывала президенту картину так, что Греков чуть ли не под осколками рвущихся снарядов на своих руках выносил стариков и детей из опасного района и даже получил контузию.

Также Безукладова начала рассказывать президенту о конфликте интересов вокруг Новорязанской ТЭЦ.

Малькевич считает, что Безукладова повела себя недостойно, её выступление было фейковым и порочащем профессию журналиста. За это он предложил исключить её из Союза журналистов России.

«Считаю, поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым, — написал Малькевич в своем Telegram-канале. — За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть сценария которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России», — написал он.