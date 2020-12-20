Минск, , 12:59 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1944 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 20 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Численность носителей коронавируса, выявленных с начала пандемии в Белоруссии, достигла 173 523.

151 635 инфицированных выздоровели (2282 пациента за сутки), 1324 — умерли (восемь человек за сутки).

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Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили 1931 носителя коронавируса.