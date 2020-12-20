Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM На Манежной площади и прилегающих улицах в центре Санкт-Петербурга открылась Рождественская ярмарка.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Из-за действующих в городе ограничительных мер в период пандемии формат этого новогоднего мероприятия, которое проводится в городе уже в 15-й раз, значительно поменялся.

В частности, на ярмарке нет ставших традиционными катка с искусственным льдом и карусели, притягивавших тысячи детей и взрослых.

Также отменили музыкальную и развлекательную программу ярмарки, чтобы избежать большого скопления людей перед сценой. Не будет в этом году ни торжественных мероприятий, ни гуляний.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в этот раз на ярмарке работают только торговые павильоны, а точки общепита обслуживают посетителей исключительно в режиме навынос — посидеть за уличными столиками на ярмарке в эти праздники не получится.

Всего на ярмарке организовано 118 торговых мест, из них 35 выделено под общепит. На ярмарку со своими товарами приехали производители из десяти регионов страны.

Оформление ярмарки в этом году сделано в стиле новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в день открытия на ярмарку пришло достаточно много горожан, но заметно меньше, чем в предыдущие годы.

Всем посетителям предписано использовать на ярмарке средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Однако основная часть пришедших пренебрегает масками, хотя периодически раздается звуковое объявление с напоминанием о необходимости использовать СИЗ.

При это, надо отдать должно организаторам, продавцы и другие работники ярмарки — почти все в масках.

Новогодняя ярмарка будет работать ежедневно с полудня и до девяти часов вечера, по 10 января 2021 года включительно, на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улице.