Санкт-Петербург, 20 декабря 2020, 13:02 — REGNUM На Манежной площади и прилегающих улицах в центре Санкт-Петербурга открылась Рождественская ярмарка.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

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Из-за действующих в городе ограничительных мер в период пандемии формат этого новогоднего мероприятия, которое проводится в городе уже в 15-й раз, значительно поменялся.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Елочные игрушки на Рождественской ярмарке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Елочные игрушки на Рождественской ярмарке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, на ярмарке нет ставших традиционными катка с искусственным льдом и карусели, притягивавших тысячи детей и взрослых.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Щелкунчик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Щелкунчик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Елочные игрушки на Рождественской ярмарке
Дарья Драй © ИА REGNUM

Также отменили музыкальную и развлекательную программу ярмарки, чтобы избежать большого скопления людей перед сценой. Не будет в этом году ни торжественных мероприятий, ни гуляний.

Елочные игрушки на Рождественской ярмарке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа новогодних сувениров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа глиняной посуды
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа гжельской керамики
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в этот раз на ярмарке работают только торговые павильоны, а точки общепита обслуживают посетителей исключительно в режиме навынос — посидеть за уличными столиками на ярмарке в эти праздники не получится.

Продажа глиняной посуды
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа сувениров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя елка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего на ярмарке организовано 118 торговых мест, из них 35 выделено под общепит. На ярмарку со своими товарами приехали производители из десяти регионов страны.

Прошлогодние мыши на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Правила профилактики COVID-19 на ярмарке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прошлогодние мыши на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прошлогодние мыши на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Оформление ярмарки в этом году сделано в стиле новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик».

Новогодние украшения на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка в маске на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в день открытия на ярмарку пришло достаточно много горожан, но заметно меньше, чем в предыдущие годы.

Мужчина на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Всем посетителям предписано использовать на ярмарке средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Однако основная часть пришедших пренебрегает масками, хотя периодически раздается звуковое объявление с напоминанием о необходимости использовать СИЗ.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа солений
Дарья Драй © ИА REGNUM
Грибы на продажу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа новогодних сувениров
Дарья Драй © ИА REGNUM

При это, надо отдать должно организаторам, продавцы и другие работники ярмарки — почти все в масках.

Керамические игрушки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодняя ярмарка будет работать ежедневно с полудня и до девяти часов вечера, по 10 января 2021 года включительно, на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улице.

Новогодняя елка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщина на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM