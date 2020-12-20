Посёлок городского типа Полотняный завод, Калужская область, , 12:21 — REGNUM В музее-заповеднике «Полотняный Завод» Калужской области состоялось торжественное открытие дачи Деда Мороза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой официальную группу в социальной сети проекта «Калуга — новогодняя столица 2021».

В музее-заповеднике «Полотняный Завод» открылась дачи Деда Мороза Скриншот фото в социальной сети «ВКонтакте»

С 20 декабря для всех желающих организовано сказочное путешествие «В гости на дачу к Деду Морозу». В помощь экскурсантам изданы карты путешествия. Гости музея-заповедника посетят станции «У Бабы Яги», «Кот Ученый». Загадки и игры во время путешествия организуют сказочные персонажи. Также можно будет проверить свое знание сказок и стихов А.С. Пушкина и новогодних усадебных традиций. Дача Деда Мороза музее-заповеднике «Полотняный Завод открыта для посещения с 10:00 до 15:00.

Напомним, с 12 декабря по 9 января в Калуге проходят торжества в рамках Всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021».

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