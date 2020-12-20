Салехард, , 11:56 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 186 случаев.

Основные очаги заражения на 20 декабря в ЯНАО: Новый Уренгой и Губкинский — по 21 случаю; Ноябрьск — 24; Надымский район — 20; Пуровский район — 17; Губкинский — 16.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 декабря 30 164 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 22 347 человек, 304 пациента с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).