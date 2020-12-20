Севастополь, , 11:55 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 20 декабря в пресс-службе правительства Севастополя. Сутками ранее сообщалось о 83 новых случаях заражения.

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»По состоянию на утро 20 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. 30 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — люди в возрасте от 8 лет до 91 года», — уточнили в пресс-службе.

За минувшие сутки 57 пациентов признаны выздоровевшими от COVID-19, также зарегистрировано шесть новых смертей — скончались пациенты в возрасте от 62 до 88 лет.

За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5846 человек, выздоровели 5439 человек, скончались 196 человек. Лечение в стационарах продолжают 163 человека, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, — 185 человек, ещё 51 пациент лечится амбулаторно.