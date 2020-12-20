Курск, , 11:58 — REGNUM В Курской области 20 декабря подтверждён 181 новый случай заражения коронавирусом, что на 13 меньше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 177 пациентов, пять человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Курской области зарегистрировано 18 790 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 006 пациентов. За минувшие сутки скончались четыре женщины и один мужчина, всего от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, умерли 267 человек.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 1474 человека, в том числе на ИВЛ — 137 пациентов.