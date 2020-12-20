Владимир, , 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 20 декабря подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 181 пациент, новых летальных исходов не зарегистрировано.

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В целом во Владимирской области подтверждено 16 тыс. 579 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 14 тыс. 892 человека, 414 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки выявлено 28 тыс. 948 носителей коронавируса.