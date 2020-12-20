Рязань, , 12:02 — REGNUM В Рязанской области 20 декабря выявлено 135 носителей коронавируса, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Темп прироста составил 0,8%. В лечебных учреждениях находятся 543 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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В тяжёлом состоянии в больницах 69 человек, из них 31 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За минувшие сутки выписаны после лечения 124 пациента, всего выздоровели 15 тыс. 169 человек.

В целом, положительный тест на коронавирус подтверждён уже у 16 тыс. 634 жителей региона.