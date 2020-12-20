Белгород, , 12:00 — REGNUM 181 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Белгородской области 20 декабря, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 93 пациента, пять человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах получают лечение 902 человека, в том числе 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лечится амбулаторно 2581 житель области, на самоизоляции 6891 человек. В целом в регионе выявили 19 тыс. 786 носителей инфекции, выздоровели 16 тыс. 102 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Всего в регионе скончался 201 пациент.