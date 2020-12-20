Брянск, , 11:56 — REGNUM Ещё 203 случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 20 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 160 пациентов, девять человек скончались.

Лаборатория Region.tver.ru

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 20 тыс. 924 положительных теста на COVID-19. В целом лаборатории провели 335 тыс. 345 исследований, в том числе 2478 за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 820 человек.

Зарегистрировано девять летальных исходов. Общее количество смертельных случаев, вызванных осложнениями на фоне коронавируса, возросло до 202.