Симферополь, , 11:48 — REGNUM В Республике Крым за прошедшие сутки подтверждено 357 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордное число заразившихся за сутки в регионе с начала пандемии. Новые данные статистики опубликовал в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 20 декабря. Сутками ранее было выявлено 354 новых носителя.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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»За 19 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 357 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

Всего, по данным регионального оперштаба, за период пандемии в Крыму заражение коронавирусом подтвердилось у 21 406 человек, выздоровели 16 392 человека. Скончались 422 пациента, за сутки число жертв инфекции выросло на семь человек.